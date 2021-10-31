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17:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Тюменской области заметили световой лес

Эффектное атмосферное явление.

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В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа очевидцы заметили световой лес.

Этот термин используют, если световые столбы, редкое атмосферное явление, «выстраиваются» рядом, словно деревья в чаще. Фотографией необычного зрелища поделился фотограф Олег Сторожев.

«Появление световых столбов и гало обеспечивает морозная погода и влажный воздух, насыщенный кристаллами замерзшей воды», — рассказывает Сторожев. Кристаллы преломляют свет от фонарей, луны или солнца, направляя их под определенным углом.

Ранее зрелищные световые столбы заметили в Свердловской области.

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