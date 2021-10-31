В Тюменской области заметили световой лес
Эффектное атмосферное явление.
Эффектное атмосферное явление.
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа очевидцы заметили световой лес.
Этот термин используют, если световые столбы, редкое атмосферное явление, «выстраиваются» рядом, словно деревья в чаще. Фотографией необычного зрелища поделился фотограф Олег Сторожев.
«Появление световых столбов и гало обеспечивает морозная погода и влажный воздух, насыщенный кристаллами замерзшей воды», — рассказывает Сторожев. Кристаллы преломляют свет от фонарей, луны или солнца, направляя их под определенным углом.
Ранее зрелищные световые столбы заметили в Свердловской области.
Анна Лысенко