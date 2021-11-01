Ученые показали первое 3D-изображение атмосферы Юпитера
Новые данные позволили измерить глубину Большого красного пятна.
Новые данные позволили измерить глубину Большого красного пятна.
Астрономы NASA показали первое трехмерное изображение атмосферы Юпитера, составленное благодаря данным, собранным межпланетной станцией «Юнона», которая вращалась вокруг планеты с 2016 года.
Благодаря микроволновому радиометру MWR ученым удалось заглянуть под слой облаков Юпитера, измерить глубину Большого красного пятна (гигантского антициклона), а также изучить циклонические штормы в полярных областях планеты.
Оказалось, что этот шторм простирается на 350−500 километров вглубь атмосферы, что намного ниже уровня плотных облаков, состоящих из воды и аммиака из юпитерианской атмосферы. Более того, ученым удалось просчитать, что зональные вихри вокруг Большого красного пятна уходят еще почти на три тысячи километров вниз.
По словам авторов исследования, ветер внутри гигантского шторма непрерывно дует со скоростью 500 километров в час, а высота и размер Большого красного пятна означают, что концентрация атмосферной массы внутри шторма потенциально может быть обнаружена приборами, которые изучают гравитационное поле Юпитера.
Благодаря данным зонда «Юнона» ученым также удалось установить взаимосвязь между направлением вращения вихрей в атмосфере Юпитера и их температурой. Оказалось, что те вихри, которые вращаются в одном направлении с планетой, имеют более холодную температуру в нижней части и более теплую в верхней, а вот вихри, которые вращаются в обратную сторону, напротив, холоднее сверху и теплее внизу. Ученые пока не могут объяснить этот факт и отмечают, что для этого нужно провести больше исследований.
Кроме того, загадкой остается и образование стройных атмосферных поясов Юпитера, которые представляют собой белые и красноватые полосы облаков, разделенных сильными ветрами, дующими в противоположных направлениях. Новые данные показывают, что в этом процессе может быть задействован газообразный аммиак, который перемещается вверх и вниз и синхронизируется с наблюдаемыми струйными потоками.
С помощью зонда «Юнона» ученые смогли собрать данные и о полярных областях Юпитера, а именно о гигантских циклонических штормах, бушующих в этих областях. Как говорится в исследовании, восемь атмосферных образований на северном полюсе и пять на южном являются чрезвычайно устойчивыми и остаются на одном и том же месте, не пропадая и не смещаясь, говорится на сайте NASA.
Сообщается, что станция «Юнона» была запущена в 2011 году и вышла на орбиту Юпитера в 2016 году. На данный момент зонд совершил 37 проходов над планетой, во время которых собирал различные данные, «заглядывая» под слой плотных турбулентных облаков.
По словам главного исследователя Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио Скотта Болтона, каждый раз ученые получали все новые необычные данные о явлениях, происходящих в атмосфере Юпитера, но лишь сейчас специалистам, работающим в разных странах мира, удалось собрать все данные в общую картину и провести масштабное исследование, позволившее составить трехмерное изображение атмосферы Юпитера.
Напомним, недавно ученые обнаружили в космосе планету размером с Юпитер, которая сумела пережить гибель своей звезды. Изучив полученные данные, специалисты составили модель, проливающую свет на процессы, которые будут происходить в нашей Солнечной системе с гибелью Солнца.
Екатерина Гура