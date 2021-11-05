Северное сияние над Якутией и Чукоткой очаровало соцсети (фото)
Две последние ночи оно было невероятно зрелищным.
Две последние ночи оно было невероятно зрелищным.
Пользователи Сети массово делятся фотографиями северного сияния над Якутией, Чукоткой, Камчаткой, Красноярским краем и некоторыми другими регионами. Две последние ночи оно было особенно ярким.
Удалось зафиксировать полярное сияние и практически над границей Вологодской и Ярославской областей, сообщает паблик «Великий Устюг».
«Считается, что после северного сияния наступают настоящие зимние холода», — пишет «Якутия Daily».
Эффектные полярные сияния 3, 4 и 5 ноября связаны с геомагнитной бурей среднего уровня (индекс Kp6) из-за коронального выброса на Солнце. Она стала одной из мощнейших за последние годы. В связи с этим северные сияния наблюдают южнее, чем обычно, например, повсеместно в Великобритании и даже в нескольких северных штатах США.
Анна Лысенко
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