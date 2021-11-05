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12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние над Якутией и Чукоткой очаровало соцсети (фото)

Две последние ночи оно было невероятно зрелищным.

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Пользователи Сети массово делятся фотографиями северного сияния над Якутией, Чукоткой, Камчаткой, Красноярским краем и некоторыми другими регионами. Две последние ночи оно было особенно ярким.

Удалось зафиксировать полярное сияние и практически над границей Вологодской и Ярославской областей, сообщает паблик «Великий Устюг».

«Считается, что после северного сияния наступают настоящие зимние холода», — пишет «Якутия Daily».

Эффектные полярные сияния 3, 4 и 5 ноября связаны с геомагнитной бурей среднего уровня (индекс Kp6) из-за коронального выброса на Солнце. Она стала одной из мощнейших за последние годы. В связи с этим северные сияния наблюдают южнее, чем обычно, например, повсеместно в Великобритании и даже в нескольких северных штатах США.

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