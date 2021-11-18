Канадский город дважды за год побил погодный рекорд
Но этому обстоятельству местные жители совсем не рады.
Но этому обстоятельству местные жители совсем не рады.
Канадский город Абботсфорд в Британской Колумбии, находящийся недалеко от Ванкувера, к северу от границы с США, дважды за этот год стал погодным рекордсменом.
В конце июля там была зафиксирован самый жаркий день в истории региона, когда столбик термометра поднялся до отметки 42,7 градусов по Цельсию. А через 140 дней Абботсфорд побил еще один рекорд: в воскресенье, 14 ноября, там был зафиксирован самый влажный день, когда менее чем за 24 часа выпало почти 10 сантиметров осадков.
Ученые отмечают, что такие крайности для данного региона не типичны, но глобальное потепление привело к изменению водного цикла: чрезвычайно влажная погода с частыми наводнениями может перемежаться с очень засушливыми периодами, включая засуху и экстремальную жару. Что и произошло в этом году в Абботсфорде.
Напомним, что сейчас Британская Колумбия уже несколько дней страдает из-за аномальных дождей, которые вызвали наводнения и оползни по всему штату. Стихия разрушила дороги и мосты, повредила коммуникации и вынудила несколько тысяч человек покинуть свои дома и перебраться в более безопасное место. Чрезвычайное положение из-за проливных дождей также объявлено в американском штате Вашингтон.
Отметим, что в августовском климатическом отчете ООН ученые обновили погодные данные. Так, сообщалось, что сильные дожди, которые раньше выпадали раз в 10 лет, теперь выпадают на 30% чаще. Между тем, катастрофические засухи, которые также случались лишь раз в 10 лет, теперь случаются на 70% чаще по всему миру.
Екатерина Гура