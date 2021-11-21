В Кронштадте вокруг луны появились венцы
Красивое атмосферное явление.
Красивое атмосферное явление.
Жители Кронштадта сфотографировали впечатляющий оптический эффект в ночном небе. Над городом вокруг луны появились радужные венцы.
Такие ореолы образуются при прохождении перед луной, яркими звездами или наземными источниками света полупрозрачных облаков или тумана. Они немного меньше по размеру, чем гало.
Венцы объясняются дифракционным рассеянием лучей светила на водяных каплях, взвешенных в воздухе. Наружный край кольца обычно имеет красноватый цвет.
Ранее эффектный ореол вокруг луны заметили в Швеции.
Анна Лысенко
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