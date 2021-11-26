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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильный град нарушил работу аэропорта Барселоны

Из-за грозы и обильных осадков были отменены и задержаны несколько рейсов.

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В отдельных регионах Испании продолжается сезонный шторм. Пока центральную часть страны заметает снегом, на Средиземноморском побережье льют дожди, сопровождающиеся ветром и градом.

В четверг, 25 ноября, во власти природной стихии оказалась Барселона. Там всего за час выпало такое количество града, что на дорогах образовались настоящие сугробы. Особенно досталось центральному аэропорту Эль Прат, который на время был вынужден отменить и задержать несколько рейсов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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