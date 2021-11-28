"Awash" Roker Lighthouse @StormHour @ThePhotoHour #StormArwen pic.twitter.com/Zl8nhpiDSe— simon c woodley (@simoncwoodley) November 27, 2021
Зрелищный шторм в Англии попал на фото
Невероятные волны в объективе местного фотографа.
Невероятные волны в объективе местного фотографа.
Фотограф из Великобритании Саймон Вудли поделился впечатляющими снимками морского шторма.
Фотографии были сделаны 27 ноября в Сандерленде. Волны на снимках поднимаются на высоту маяка и полностью накрывают его.
Ранее свидетелями сильного шторма стали жители Барселоны. В испанском городе всего за час выпало такое количество града, что на дорогах образовались настоящие сугробы. Особенно досталось центральному аэропорту Эль Прат, который на время был вынужден отменить и задержать несколько рейсов.
Анна Лысенко
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