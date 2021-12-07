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15:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял разрушительные последствия извержения вулкана в Индонезии

За пару дней целая деревня превратилась в призрак.

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В субботу, 4 декабря, на острове Ява в Индонезии проснулся вулкан Семеру. В ходе сильного извержения буквально за считанные часы была практически уничтожена близлежащая деревня Курах Кобукан.

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Кадры, снятые в понедельник с помощью беспилотника, показывают разрушительные последствия этой природной катастрофы.

Десятки опустевших и разрушенных домов без крыш и поля, покрытые огромным слоем вулканического пепла, выглядят как кадры из страшного фильма. Целая деревня всего за несколько дней превратилась в призрак. При этом вулкан Семеру продолжает выбрасывать в воздух гигантский столб дыма и пепла.

Местные СМИ сообщают о 21 погибшем, более 50 человек получили различные травмы, а спасатели ведут поиски еще 11 человек, пропавших без вести. Потоки лавы разрушили стратегический мост, соединяющий Лумаджанг с городом Маланг. Разрушены оказались и сотни домов.

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Семеру — один из более чем 100 действующих вулканов в Индонезии, стране, которая граничит с Тихоокеанским Огненным кольцом, являющейся областью высокой сейсмической активности.

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