В Ленинградской области появились световые столбы
Красивое оптическое явление.
Красивое оптическое явление.
В окрестностях Санкт-Петербурга очевидцы сфотографировали яркие световые столбы.
«Такие эффекты гало в морозную ночь оставляют на иголках инея любые яркие источники света. Если наблюдать столбики от машин — они перемещаются. Облака морозного тумана разной плотности надувает ветер, картинка меняется на глазах, зрелище прекрасное. Световой лес будто танцует, переливается разными цветами с разной интенсивностью, не удивительно, что его часто путают с северным сиянием», — написала астрофотограф, которая известна в соцсетях как Cate T Archer.
Ранее необычный столб света заметили в Швеции. Он появился в самом северном городе страны, когда солнце почти исчезло за горизонтом.
Анна Лысенко