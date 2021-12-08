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Фоторепортажи
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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Ленинградской области появились световые столбы

Красивое оптическое явление.

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В окрестностях Санкт-Петербурга очевидцы сфотографировали яркие световые столбы.

«Такие эффекты гало в морозную ночь оставляют на иголках инея любые яркие источники света. Если наблюдать столбики от машин — они перемещаются. Облака морозного тумана разной плотности надувает ветер, картинка меняется на глазах, зрелище прекрасное. Световой лес будто танцует, переливается разными цветами с разной интенсивностью, не удивительно, что его часто путают с северным сиянием», — написала астрофотограф, которая известна в соцсетях как Cate T Archer.

Ранее необычный столб света заметили в Швеции. Он появился в самом северном городе страны, когда солнце почти исчезло за горизонтом.

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Анна Лысенко

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