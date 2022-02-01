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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали причину появления «холодной капли» в Атлантике

Пока весь мир постепенно, но неотвратимо нагревается, в северной части Атлантического океана образовалась «холодная капля» — большая область аномально холодной морской поверхности, расположенная к востоку от Ньюфаундленда и к югу от Гренландии.

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Эта область постепенно охлаждалась больше века. В наши дни усилившийся контраст температур начал влиять на интенсивность ураганов и других экстремальных явлений, и в будущем такое влияние может усугубиться.

В свежем исследовании ученые, наконец, выяснили, как и почему формуется это аномальное холодное пятно. Используя компьютерное моделирование, исследователи обнаружили, что похолодание на 54% является прямым результатом увеличения потерь тепла океаном, вызванного вышележащей атмосферой, а еще 38% связаны с усилением локальной конвекции, когда холодная вода из глубины все интенсивнее выносится на поверхность.

Охлаждение, вызванное атмосферой, может быть связано с миграцией струйного течения на север, считают ученые. Из-за этого процесса в субполярной области Северной Атлантики и усиливаются штормы.

В свою очередь, увеличение количества штормов приводит к еще более сильным потерям тепла из океана и вызывает более сильную конвекцию зимой, что приводит к более низким температурам в регионе. Получается своеобразный замкнутый круг, подчеркивают ученые.

Выводы исследователей противоречат предыдущим гипотезам, в которых «холодную каплю» связывали с замедлением Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — большой системы океанических течений, которые несут теплую воду из тропиков в Северную Атлантику.

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