Краснодарцы, устроившие заплыв на лодке по улицам города, объяснили свой поступок

Видео с места были опубликованы в группе «ЧП Краснодар. Новости» во «ВКонтакте». На появившихся кадрах видно, как несколько человек плывут по затопленной улице Московская на надувных лодках.
«Ситуация кошмарная, обещанная новая ливневка по-прежнему не справляется со своими задачами и район утопает. Но это не повод расстраиваться, и во всем нужно искать свои плюсы. Мыслите позитивнее, и даже “Московская” будет не такой ужасной. Мы решили поднять настроение не только себе, но и окружающим.
Уточняется, что на утро понедельника вода с улиц не ушла. На месте работает водооткачивающая техника. Несколько машин до сих пор не могут выбраться из воды.