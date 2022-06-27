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11:54 (мск), источник: Газета.Ру

Краснодарцы, устроившие заплыв на лодке по улицам города, объяснили свой поступок

Житель Краснодара Константин, который был участником заплыва на улицах города после продолжающихся ливней, объяснил «Газете.Ru», что таким образом он и его друзья решили поднять настроение себе и окружающим.

Видео с места были опубликованы в группе «ЧП Краснодар. Новости» во «ВКонтакте». На появившихся кадрах видно, как несколько человек плывут по затопленной улице Московская на надувных лодках.

«Ситуация кошмарная, обещанная новая ливневка по-прежнему не справляется со своими задачами и район утопает. Но это не повод расстраиваться, и во всем нужно искать свои плюсы. Мыслите позитивнее, и даже “Московская” будет не такой ужасной. Мы решили поднять настроение не только себе, но и окружающим.

Уточняется, что на утро понедельника вода с улиц не ушла. На месте работает водооткачивающая техника. Несколько машин до сих пор не могут выбраться из воды.

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