В среду на небе взойдет самая большая и яркая Луна в году
Это самое большое суперлуние в 2022 году.
Это самое большое суперлуние в 2022 году.
13 июля состоится полнолуние, пишет Phys.org. В этот же день орбита Луны приблизит ее к Земле ближе, чем обычно.
Это явление называется суперлунием. Благодаря ему Луна будет выглядеть намного ярче, чем обычно.
Одно из названий грядущего новолуния — Оленья Луна. Она так названа, потому что в это время года у самцов оленей вырастают новые рога.
Недавно мы писали о другом интересном явлении — «клубничной» Луне, которая появляется в сезон созревания одноименной ягоды.
Олеся Маевская