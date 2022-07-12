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13:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

В среду на небе взойдет самая большая и яркая Луна в году

Это самое большое суперлуние в 2022 году.

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Источник: AP 2022

13 июля состоится полнолуние, пишет Phys.org. В этот же день орбита Луны приблизит ее к Земле ближе, чем обычно.

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Это явление называется суперлунием. Благодаря ему Луна будет выглядеть намного ярче, чем обычно.

Одно из названий грядущего новолуния — Оленья Луна. Она так названа, потому что в это время года у самцов оленей вырастают новые рога.

Недавно мы писали о другом интересном явлении — «клубничной» Луне, которая появляется в сезон созревания одноименной ягоды.

Олеся Маевская

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