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11:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Земли наблюдали самое большое суперлуние в году (фото)

В этом году было уже два суперлуния.

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В ночь с 13 на 14 июля в небе можно было наблюдать суперлуние. Это явление, при котором полная Луна находится на минимальном расстоянии от Земли — ближе 362 тысяч километров.

Многие профессиональные фотографы и любители успели запечатлеть мистическую картину ночного неба. Спутник выглядел намного больше сразу после восхода из-за оптического эффекта, называемого «лунной иллюзией».

Именно в этот раз Луна была максимально близко к Земле — на рекордном расстоянии в 357 263 км, впервые за весь 2022 год. Следующее суперлуние состоится 12 августа, и это будет последнее подобное событие в году.

Ранее мы писали о том, что одно из названий прошедшего новолуния — Оленья Луна. Она так названа, потому что в это время года у самцов оленей вырастают новые рога.

Олеся Маевская.

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