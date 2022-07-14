Жители Земли наблюдали самое большое суперлуние в году (фото)
В этом году было уже два суперлуния.
В этом году было уже два суперлуния.
В ночь с 13 на 14 июля в небе можно было наблюдать суперлуние. Это явление, при котором полная Луна находится на минимальном расстоянии от Земли — ближе 362 тысяч километров.
Многие профессиональные фотографы и любители успели запечатлеть мистическую картину ночного неба. Спутник выглядел намного больше сразу после восхода из-за оптического эффекта, называемого «лунной иллюзией».
Именно в этот раз Луна была максимально близко к Земле — на рекордном расстоянии в 357 263 км, впервые за весь 2022 год. Следующее суперлуние состоится 12 августа, и это будет последнее подобное событие в году.
Ранее мы писали о том, что одно из названий прошедшего новолуния — Оленья Луна. Она так названа, потому что в это время года у самцов оленей вырастают новые рога.
Олеся Маевская.