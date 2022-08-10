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14:01 (мск), источник: Газета.Ру

В небе над Канадой сфотографировали загадочную светящуюся полосу

В Канаде зафиксировали редкое атмосферное явление STEVE. Об этом сообщает Live Science.

Источник: Alan Dyer/AmazingSky.com

Кадр был сделан фотографом Аланом Дайером в провинции Альберта через фишай-объектив (рыбий глаз). По словам очевидцев, полосы зеленого и фиолетового цвета были видны в течение 40 минут. Явление STEVE было открыто в 2017 году канадскими астрономами-любителями. Поначалу эти полосы приняли за протонное полярное сияние, но позже ученые заявили, что протонные дуги должны быть невидимы для человеческого глаза. В конце концов, при помощи спутника Swarm специалистам удалось провести анализ явления, который показал, что люди наблюдали полосу горячего газа с температурой до 3000 градусов Цельсия на высоте около 300 км.

Согласно предположениям специалистов, это тепло вызывается столкновением заряженных частиц в атмосфере во время геомагнитных бурь. Однако исчерпывающего объяснения у ученых до сих пор нет, равно как и возможности прогнозировать появление таких полос. Для разгадки требуется провести множество дополнительных наблюдений и исследований.

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