Огненный смерч, прошедший в Лос-Анджелесе, попал на видео
Огонь не угрожает зданиям, но уничтожил большую часть леса.
Огонь не угрожает зданиям, но уничтожил большую часть леса.
Растущий лесной пожар в округе Горман, Лос-Анджелес, вызвал «огненный смерч» — атмосферное явление, образующееся при объединении множества очагов горения. Los Angeles Times сообщает, что, по оценкам специалистов, на тот момент площадь возгорания оценивалась в 4 акра (16 200 квадратных метров).
Власти уже присвоили пожару второй уровень. Сейчас более 200 пожарных борются с огнем, и, судя по их словам, возгорание устранено на 60%.
Недавно мы писали об американце, который устроил крупный лесной пожар в попытке сжечь паука.
Олеся Маевская