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17:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огненный смерч, прошедший в Лос-Анджелесе, попал на видео

Огонь не угрожает зданиям, но уничтожил большую часть леса.

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Растущий лесной пожар в округе Горман, Лос-Анджелес, вызвал «огненный смерч» — атмосферное явление, образующееся при объединении множества очагов горения. Los Angeles Times сообщает, что, по оценкам специалистов, на тот момент площадь возгорания оценивалась в 4 акра (16 200 квадратных метров).

Власти уже присвоили пожару второй уровень. Сейчас более 200 пожарных борются с огнем, и, судя по их словам, возгорание устранено на 60%.

Недавно мы писали об американце, который устроил крупный лесной пожар в попытке сжечь паука.

Олеся Маевская

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