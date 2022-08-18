Жители Коми поделились снимками мощного северного сияния
В России «сезон охоты» на северное сияние обычно стартует в конце августа.
В России «сезон охоты» на северное сияние обычно стартует в конце августа.
Информационное агентство БНК сообщает о том, что в ночь с 17 на 18 августа жители республики Коми могли наблюдать удивительное природное явление — полярное северное сияние. Многим удалось запечатлеть его на фотографиях.
Сияние или — как его по-другому называют — Аврору Бореалис можно было увидеть в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Печоре, Княжпогостском районе, на Удоре и в других местах. По мнению специалистов, оно проявилось из-за мощной геомагнитной бури.
Ранее мы писали о не менее зрелищном северном сиянии. Выброшенная Солнцем волна плазмы спровоцировала магнитные бури и Аврору Бореалис.
Олеся Маевская