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18:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Коми поделились снимками мощного северного сияния

В России «сезон охоты» на северное сияние обычно стартует в конце августа.

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Информационное агентство БНК сообщает о том, что в ночь с 17 на 18 августа жители республики Коми могли наблюдать удивительное природное явление — полярное северное сияние. Многим удалось запечатлеть его на фотографиях.

Сияние или — как его по-другому называют — Аврору Бореалис можно было увидеть в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Печоре, Княжпогостском районе, на Удоре и в других местах. По мнению специалистов, оно проявилось из-за мощной геомагнитной бури.

Ранее мы писали о не менее зрелищном северном сиянии. Выброшенная Солнцем волна плазмы спровоцировала магнитные бури и Аврору Бореалис.

Олеся Маевская

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