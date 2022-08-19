В Италии шторм превратил колесо обозрения в ветряную мельницу
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Сильнейшие ураганы в Италии ознаменовали окончание жары, но расслабляться местным жителям рано. Издание The Daily Beast передает, что из-за сильного ветра колесо обозрения в тосканском прибрежном городе Пьомбино чуть не сошло с петель.
К счастью, аттракционы не работали и пострадавших нет. Свидетели, запечатлевшие последствия ветра, находились на безопасном расстоянии.
Недавно мы писали о том, что ураган окрасил небо над Южной Дакотой в зеленый цвет.
Олеся Маевская