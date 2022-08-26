Ученые обнаружили углекислый газ за пределами Солнечной системы
Это первая подобная находка, которая поможет разобраться в формировании экзопланеты.
Это первая подобная находка, которая поможет разобраться в формировании экзопланеты.
Спектограф космической обсерватории «Джеймс Уэбб» выявил отчетливые следы углекислого газа в атмосфере планеты WASP-39b, расположенной в 700 световых годах от Земли. Исследования опубликованы в arXiv.
Сотрудники NASA утверждают, что подробное изучение химического состава планет позволит получить данные об их происхождении и развитии. Именно содержание углекислого газа помогает установить, из каких металлов были созданы газовые гиганты.
WASP-39b вращается вокруг звезды солнечного типа — желтого карлика, расположенного в 700 световых годах от Солнца. Это горячий юпитер — газовый гигант, находящийся к своей звезде даже ближе, чем Меркурий к Солнцу.
Первые данные о WASP-39b позволили определить, что, помимо воды, там присутствует заметное количество углекислого газа. Это первая подобная находка в атмосфере далекой экзопланеты.
Количество газа в свою очередь показало, что металличность и масса планеты близки к сатурнианской. Скорее всего, сформировались они одинаковым образом и при близких условиях, но затем что-то развело две планеты по совершенно разным орбитам.
Недавно мы писали о том, что астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой. Она находится в сотне световых лет от Земли.
Олеся Маевская