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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали причину крупнейших извержений вулканов в истории

Изучение причинно-следственных связей подобных событий поможет исследователям контролировать фундаментальные процессы системы Земли, которые влияют на климат и экосистемы планеты.

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Источник: Reuters

Сотрудники Оксфордского и Эксетерского университетов, Британской геологической службы (Великобритания), Дублинского университета и Тринити-колледжа (Ирландия) опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором предположили вероятную причину крупных извержений вулканов, произошедших миллионы лет назад. Они же стали причиной климатических и биологических потрясений: увеличенные выбросы углерода в атмосферу привели к потеплению климата планеты и массовому вымиранию растений, рыб и животных.

Такой вывод ученые сделали, исходя из полученных химических данных древних отложений аргиллита (камнеподобного глинистого минерала), полученных из скважины глубиной 1,5 километра в Уэльсе. Команда ученых установила, что они принадлежат тоарскому ярусу — веку ранней юры. Им примерно 183 миллиона лет.

Этот временной период характеризовался серьезными климатическими изменениями: вулканическая активность тех времен больше всего проявлялась в южном полушарии, на территории современного юга Африки, Антарктиды и Австралии. Модель реконструкции тектонических плит тоарского периода помогла ученым обнаружить фундаментальный геологический процесс, который сильно повлиял на время и интенсивность извержений.

«Ученые долгое время считали, что начало подъема расплавленной вулканической породы или магмы из глубины недр Земли в виде мантийных плюмов и были инициатором вулканической активности. Однако новые данные показывают, что нормальная скорость движения континентальной плиты на несколько сантиметров в год эффективно предотвращает проникновение магмы в континентальную кору Земли. Судя по всему, нулевая скорость движения и являлась причиной крупных вулканических извержений», — пояснили авторы.

Недавно мы писали о том, что школьная линейка на Курилах прошла на фоне извергающегося вулкана.

Олеся Маевская

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