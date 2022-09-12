Ученые узнали причину крупнейших извержений вулканов в истории
Изучение причинно-следственных связей подобных событий поможет исследователям контролировать фундаментальные процессы системы Земли, которые влияют на климат и экосистемы планеты.
Изучение причинно-следственных связей подобных событий поможет исследователям контролировать фундаментальные процессы системы Земли, которые влияют на климат и экосистемы планеты.
Сотрудники Оксфордского и Эксетерского университетов, Британской геологической службы (Великобритания), Дублинского университета и Тринити-колледжа (Ирландия) опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором предположили вероятную причину крупных извержений вулканов, произошедших миллионы лет назад. Они же стали причиной климатических и биологических потрясений: увеличенные выбросы углерода в атмосферу привели к потеплению климата планеты и массовому вымиранию растений, рыб и животных.
Такой вывод ученые сделали, исходя из полученных химических данных древних отложений аргиллита (камнеподобного глинистого минерала), полученных из скважины глубиной 1,5 километра в Уэльсе. Команда ученых установила, что они принадлежат тоарскому ярусу — веку ранней юры. Им примерно 183 миллиона лет.
Этот временной период характеризовался серьезными климатическими изменениями: вулканическая активность тех времен больше всего проявлялась в южном полушарии, на территории современного юга Африки, Антарктиды и Австралии. Модель реконструкции тектонических плит тоарского периода помогла ученым обнаружить фундаментальный геологический процесс, который сильно повлиял на время и интенсивность извержений.
«Ученые долгое время считали, что начало подъема расплавленной вулканической породы или магмы из глубины недр Земли в виде мантийных плюмов и были инициатором вулканической активности. Однако новые данные показывают, что нормальная скорость движения континентальной плиты на несколько сантиметров в год эффективно предотвращает проникновение магмы в континентальную кору Земли. Судя по всему, нулевая скорость движения и являлась причиной крупных вулканических извержений», — пояснили авторы.
Недавно мы писали о том, что школьная линейка на Курилах прошла на фоне извергающегося вулкана.
Олеся Маевская