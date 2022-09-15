Из-за тайфуна «Муифа» в Китае эвакуировали более миллиона человек
В среду утром Национальный метеорологический центр страны объявил красный уровень опасности.
В среду утром Национальный метеорологический центр страны объявил красный уровень опасности.
Более миллиона жителей Шанхая и других городов восточной провинции Чжэцзян были эвакуированы из-за сильнейшего тайфуна «Муифа», обрушившегося на страну, сообщает Global Times. По мнению метеорологов, ураган обрушится еще на 12 провинций сильными штормами и ливнями.
Ожидается, что ливни будут идти в провинции еще как минимум три дня, после чего переместятся на северо-восток страны. Предположительно, совокупное количество осадков в некоторых районах достигнет от 50 до 350 миллиметров.
Местные СМИ сообщают, что из Шанхая было эвакуировано 395 тысяч человек, а из соседних городов — еще 838 тысяч. В городах не работают магазины, школы, порты, железнодорожные линии, аэропорты.
Специалисты предупредили о возможном ущербе и бедствиях, но отметили, что дожди облегчат последствия засухи. По предварительным данным, максимальная скорость ветра вблизи центра составила 42 метра в секунду, а минимальное давление в центре — 960 гПа, что делает «Муифу» сильнейшим тайфуном 2022 года.
Недавно мы писали о том, что из-за проливных дождей Стамбул стал новой Венецией. Сильнейшие ливни размыли дороги, были затоплены первые этажи зданий.
Олеся Маевская