Исследование: засушливые области на Земле будут появляться чаще
Прогнозы ученых неутешительны.
Прогнозы ученых неутешительны.
Международная исследовательская группа изучила самые засушливые места, которые появились за последние 2000 лет на нашей планете и пришли к неожиданному выводу. Они уверены в том, что те части Земли, которые периодически страдают от засухи, могут остаться засушливыми навсегда из-за изменений климата.
Phys.org пишет, что в статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Earth & Environment, группа описывает факторы, лежащие в основе их прогнозов. Они обнаружили, что засухи или мегазасухи время от времени случались на всех континентах, кроме Антарктиды. Они также обнаружили, что они зависели от колебаний температуры поверхности моря.
Ученые считают, что из временного состояния засуха перейдет в постоянное, при условии, что температура будет повышаться. Они отмечают, что это связано с тем, что более теплый воздух содержит больше воды: более высокие температуры приводят к раннему таянию снега, что, в свою очередь, уменьшает влажность воздуха и количество осадков.
Недавно ученые выяснили, что глобальное потепление делает озера менее голубыми. Изменение цвета воды может указывать на ухудшение состояния экосистемы.
Олеся Маевская