Обгоревших истуканов с острова Пасхи показали на фото
По словам мэра острова, некоторые памятники восстановить не удастся.
По словам мэра острова, некоторые памятники восстановить не удастся.
Из-за лесного пожара на чилийском острове Пасхи в Тихом океане были повреждены знаменитые каменные идолы — моаи. Специалисты все еще оценивают масштабы ущерба, сообщил национальный совет страны по памятникам (CMN). Также власти заявили, что огонь в секторе вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи выжег почти 60 гектаров деревьев.
Пожар начался 4 октября, и лишь через сутки удалось взять его под контроль. «Назвать точное число испорченных статуй пока невозможно, поскольку команды специалистов все еще оценивают точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за состава породы истуканов в них могли образоваться трещины. Сейчас в Рапа-Нуи находятся 386 моаи, из них 265 расположены снаружи вулкана, а 121 — на внутренних склонах кратера.
Недавно ученые выяснили, что дым от лесных пожаров усиливает цветение фитопланктона. Другие природные и погодные явления тоже влияют на этот процесс, но не в таких масштабах.
Олеся Маевская