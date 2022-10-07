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14:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрофотограф поделился снимком массивного шлейфа солнечной плазмы

«Огненная нить» распространилась на расстояние более 1 600 000 километров.

Источник: u/ajamesmccarthy

В своем Reddit-аккаунте астрофотограф Эндрю Маккарти поделился изображением массивного шлейфа плазмы, вылетающего из Солнца. По словам автора, это CME или Coronal mass ejections — выброс корональной массы. Данный CME был частью незначительной солнечной бури — класса G-1, самой низкой категории по шкале геомагнитных бурь Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), — и был направлен в сторону от Земли.

Плазма изначально содержалась в большой петле, соединенной с поверхностью Солнца, известной как протуберанец, а затем оборвалась и устремилась в космос со скоростью около 161 000 километров в час. Маккарти отметил, что фотография была собрана из сотни тысяч снимков и представляет собой составное замедленное изображение, снятое за шесть часов. Каждую секунду снималось от 30 до 80 отдельных изображений, которые затем были объединены, чтобы показать выброс корональной массы (КВМ) в мельчайших деталях.

На самом деле оранжевая поверхность Солнца и КВМ испускают тип света, который кажется нам розовато-красным и известен как водородно-альфа, или H-альфа, свет. Но поскольку время экспонирования каждого изображения было очень коротким, Маккарти пришлось добавить этот цвет в исходные, практически полностью белые изображения.

Недавно астрофотографы-любители создали идеальное изображение Луны. Для этого они использовали более 200 тысяч кадров спутника Земли.

Олеся Маевская

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