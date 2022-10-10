Большое Соленое озеро в США находится на грани исчезновения
Без срочного и масштабного вмешательства в ближайшие несколько лет его экосистема может рухнуть.
Без срочного и масштабного вмешательства в ближайшие несколько лет его экосистема может рухнуть.
Во время конференции Геологического общества Америки в минувшие выходные ученые пришли к неутешительным выводам. Согласно любому варианту развития событий, у всемирно известного водоема с соленой водой есть всего несколько месяцев, прежде чем экологическое восстановление будет значительно затруднено из-за повышения уровня солености, пишет ScienceAlert.
Вода из рек, впадающих в огромное озеро Юты, уже более века отводится для потребления человеком. По оценкам исследования 2017 года, каждый год перенаправляются в общей сложности 3,3 триллиона литров воды до достижения уровня озера, в основном для питья и сельского хозяйства. С тех пор в штате началась мегазасуха, которая уменьшила количество поступающей пресной воды.
Озеро Юты — одно из очень немногих мест на Земле, где все еще растут минерализованные подводные рифы, известные как микробиалиты. Эти плотные скопления водорослей и бактерий в ископаемой форме они известны как строматолиты и считаются древнейшим свидетельством жизни на Земле. Поскольку уровень воды в Большом Соленом озере продолжает падать, они быстро иссыхают, и восстановить их состояние может только возвращение в воду.
Проблема в том, что согласно последним исследованиям, полученным в начале этого года, площадь Большого Соленого озера сократилась на две трети с 1980-х годов, и это резкое сокращение обнажает ценную экосистему, от которой в совокупности зависят люди, промышленность и животные. В 2022 году исследователи измерили уровень солености, и в некоторых местах он достигал 26%.
Большое Соленое озеро во много раз солонее океана, и в этих условиях могут выжить лишь некоторые микробы.
Загрязнение пылью и ртутью также может стать проблемой в будущем, если озеро продолжит высыхать. Когда та же участь постигла озеро в Калифорнии, местные жители стали чаще страдать от астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также, согласно недавнему отчету The New York Times, дно озера содержит большое количество мышьяка, и если береговая линия продолжит отступать и обнажать его, это может привести к тому, что яды попадут в легкие людей, живущих поблизости. Ранее власти Солт-Лейк-Сити предприняли несколько попыток сохранить уровень воды в регионе, но ученые обеспокоены тем, что эти изменения не поспевают за изменением климата или растущим спросом на воду.
Недавно стало известно, что самое большое пресноводное озеро Китая обмелело до рекордного с 1951 года уровня.
Олеся Маевская