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13:25 (мск), источник: РБК Life

«Джулия» накрыла Центральную Америку. Фото последствий урагана

Погибли и пропали десятки людей. Тысячам пришлось покинуть свои дома.

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Источник: Reuters

На Центральную Америку обрушился тропический ураган «Джулия», принесший с собой сильный ветер, проливные дожди, наводнения и оползни. Стихия привела к десяткам погибших и пропавших без вести сразу в нескольких странах.

Источник: Reuters

Тропический шторм, сформировавшийся в южной части Карибского бассейна возле побережья Никарагуа, накрыл Венесуэлу, власти которой сообщили о как минимум 35 погибших и 52 пропавших без вести из-за наводнения и оползня.

Источник: Reuters

В Сальвадоре и Гватемале жертвами урагана стали около 30 человек. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома в рамках эвакуации, объявленной властями в особо пострадавших районах.

Источник: Reuters

До некоторых мест спасателям приходится добираться по шею в воде. Власти ряда регионов ввели чрезвычайную ситуацию.

Источник: Reuters

«Джулия» также задела часть Колумбии и несколько островов в Карибском море, после чего продвинулась вдоль побережья Гватемалы в сторону Мексики, куда уже ослабевший шторм принес сильнейшие дожди. Местные власти оповестили население о риске оползней.

Источник: Reuters

Это уже не первый тропический шторм, образовавшийся в районе Карибского бассейна за последний месяц.

Источник: Reuters

Так, в середине сентября Пуэрто-Рико накрыл ураган «Фиона», в результате которого отключилось электричество и вышли из берегов реки. От непогоды также пострадала Доминиканская республика и восточное побережье Канады.

Источник: Reuters

Кроме того, в конце сентября возник новый шторм под названием «Иэн», основной удар которого пришелся на Кубу, которая практически полностью осталась без электроснабжения. Затем он накрыл американский штат Флорида, где в связи с непогодой погибло более 100 человек.

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