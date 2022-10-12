«Джулия» накрыла Центральную Америку. Фото последствий урагана
Погибли и пропали десятки людей. Тысячам пришлось покинуть свои дома.
Погибли и пропали десятки людей. Тысячам пришлось покинуть свои дома.
На Центральную Америку обрушился тропический ураган «Джулия», принесший с собой сильный ветер, проливные дожди, наводнения и оползни. Стихия привела к десяткам погибших и пропавших без вести сразу в нескольких странах.
Тропический шторм, сформировавшийся в южной части Карибского бассейна возле побережья Никарагуа, накрыл Венесуэлу, власти которой сообщили о как минимум 35 погибших и 52 пропавших без вести из-за наводнения и оползня.
В Сальвадоре и Гватемале жертвами урагана стали около 30 человек. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома в рамках эвакуации, объявленной властями в особо пострадавших районах.
До некоторых мест спасателям приходится добираться по шею в воде. Власти ряда регионов ввели чрезвычайную ситуацию.
«Джулия» также задела часть Колумбии и несколько островов в Карибском море, после чего продвинулась вдоль побережья Гватемалы в сторону Мексики, куда уже ослабевший шторм принес сильнейшие дожди. Местные власти оповестили население о риске оползней.
Это уже не первый тропический шторм, образовавшийся в районе Карибского бассейна за последний месяц.
Так, в середине сентября Пуэрто-Рико накрыл ураган «Фиона», в результате которого отключилось электричество и вышли из берегов реки. От непогоды также пострадала Доминиканская республика и восточное побережье Канады.
Кроме того, в конце сентября возник новый шторм под названием «Иэн», основной удар которого пришелся на Кубу, которая практически полностью осталась без электроснабжения. Затем он накрыл американский штат Флорида, где в связи с непогодой погибло более 100 человек.