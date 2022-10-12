Исследование: окраины Солнечной системы имеют рельефную структуру
Это показали данные с трех космических аппаратов.
Это показали данные с трех космических аппаратов.
Группа исследователей из Принстонского университета, Техасского университета в Сан-Антонио, Университета Вайкато, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Юго-Западного исследовательского института обнаружила рельефные структуры в части космоса на границе Солнечной системы. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые опираются на анализ данных, полученных с космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также научно-исследовательского спутника NASA «IBEX».
Предыдущие исследования показали, что на окраинах Солнечной системы есть точка, в которой солнечный ветер замедляется до скорости, с которой распространяется звук, — этот эффект называется конечным ударом. Также, судя по ранее полученным данным, существует точка, в которой солнечный ветер перестает сопротивляться давлению, которое оказывает межзвездное пространство, — это называется гелиопаузой. Оба космических зонда «Вояджер» преодолели эту границу и вышли в межзвездное пространство.
Анализируя полученные данные из всех трех источников, ученые отметили внезапное изменение давления, оказываемого солнечным ветром в 2014 году, и смогли измерить заряженные нейтральные атомы, которые возникли, когда солнечный и межзвездный ветра столкнулись. Поскольку некоторым частицам удалось уйти в межзвездное пространство, а другие были возвращены обратно в Солнечную систему, исследователи смогли использовать данные как форму космической эхолокации.
При моделировании авторы работы обнаружили, что в пограничных областях Солнечной системы образовалась огромная рябь. Они также обнаружили значительные сдвиги в расстоянии до гелиопаузы, предполагая, что ее форма не была однородной и постоянно менялась по неизвестным причинам. Исследователи надеются узнать больше о границах Солнечной системы, используя данные, отправленные на Землю с нового зонда, который должен быть запущен в 2025 году — он сможет отправлять измерения выбросов нейтральных атомов с более высокой точностью.
Недавно ученые обнаружили углекислый газ за пределами Солнечной системы. Это первая подобная находка, которая поможет разобраться в формировании экзопланеты.
Олеся Маевская