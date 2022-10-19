В Египте нашли первую в истории карту ночного неба
На ней записаны координаты созвездия Дракона, Большой и Малой Медведиц.
На ней записаны координаты созвездия Дракона, Большой и Малой Медведиц.
Утерянный звездный каталог древнегреческого астронома, механика, географа и математика Гиппарха Никейского, который считается самым ранним известным документом с изображением ночного неба, был обнаружен на пергаменте, хранящемся в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове в Египте. В 2012 году ученик ведущего библеиста Питера Уильямса заметил нечто любопытное за надписями на христианской рукописи, которую он анализировал в Кембриджском университете.
К 2017 году мультиспектральное сканирование документа выявило девять страниц, содержащих намеки на текст, который был переписан. Само по себе это не было чем-то необычным — пергамент был ценным товаром, поэтому ученые нередко очищали старые шкуры для повторного использования. Но когда Уильямс заметил нечетные числа в фолиантах и передал страницы научным историкам Франции, исследователи были потрясены: это были звездные координаты.
Эксперты знают, что Гиппарх работал над звездным каталогом неба западного мира между 162 и 127 годами до нашей эры. Некоторые историки называют его «отцом астрономии» и приписывают ему научное открытие о движении Земли. Говорят также, что он первым рассчитал движения Солнца и Луны.
Единственным сохранившимся документом руки Гиппарха до этого момента были комментарии к астрономической поэме, в которой описываются созвездия. Они точно совпадают с документом из монастыря Святой Екатерины. По сравнению с более поздними работами Птолемея расчеты Гиппарха кажутся более надежными, в пределах одного градуса от того, что намного позже обнаружили современные астрономы.
Ученые надеются, что в будущем им удастся разобрать еще немного записей Гиппарха. Исследование было опубликовано в Journal for the History of Astronomy.
Недавно телескоп «Гайя» помог создать подробнейший «атлас» Млечного Пути. По нему ученые смогут изучить историю галактики.
Олеся Маевская