«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстра
Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.
Возможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд.
Международная группа ученых обнаружила несколько галактик, сливающихся вокруг редкого красного квазара, сверхмассивной черной «дыры-монстра». Находка представит возможность наблюдать, как ранние галактики сливались, образуя современную вселенную. Исследование опубликовано arXiv.
Квазар — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной. Найденный SDSS J165202.64+172852.3 — один из самых мощных когда-либо замеченных с такого огромного расстояния. По оценкам ученых, этому квазару около 11,5 миллиардов лет.
Ранние наблюдения этой области космоса с помощью космического телескопа Хаббла и телескопа Близнецы-Север на Гавайях выявили квазар и дали понять, что галактика находится в переходной фазе. Но только дальнейшее наблюдение с помощью JWST выявило не одну, а как минимум три галактики, вращающиеся вокруг квазара.
Сейчас команда наблюдает за скоплением, чтобы понять, как плотные группы галактик сформировались в ранней Вселенной и как на этот процесс повлияли сверхмассивные черные дыры, скрывающиеся в их сердцевинах.
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Олеся Маевская