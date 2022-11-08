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18:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп «Хаббл» обнаружил триплет взаимодействующих галактик

Он также известен как триплет Уайлда.

Источник: NASA

Universe Today сообщает, что телескоп «Хаббл» запечатлел Arp 248 — трио небольших взаимодействующих галактик на расстоянии около 200 миллионов световых лет в созвездии Девы. Они связаны потоком звезд, газа и пыли, созданным гравитационным притяжением друг к другу.

Arp 248 также называют триплет Уайлда в честь астронома Пола Уайлда, изучавшего триплет в начале 1950-х годов. Изображенные потоки звезд называются «приливными хвостами». Когда такие галактики, как те, что образовали Arp 248, сливаются, они образуют такие хвосты. В них зарождаются звезды, от чего скопления окрашиваются синим цветом.

Астрономы уверены, что около 25% галактик в настоящее время сливаются с другими галактиками. По данным Гарвардского центра астрофизики, еще больше из них взаимодействуют гравитационно, даже если слияния не происходит.

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Недавно телескоп «Хаббл» обнаружил «звездную реку» рядом со скоплением галактик. Они находятся недалеко от Земли.

Олеся Маевская

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