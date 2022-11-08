Телескоп «Хаббл» обнаружил триплет взаимодействующих галактик
Он также известен как триплет Уайлда.
Он также известен как триплет Уайлда.
Universe Today сообщает, что телескоп «Хаббл» запечатлел Arp 248 — трио небольших взаимодействующих галактик на расстоянии около 200 миллионов световых лет в созвездии Девы. Они связаны потоком звезд, газа и пыли, созданным гравитационным притяжением друг к другу.
Arp 248 также называют триплет Уайлда в честь астронома Пола Уайлда, изучавшего триплет в начале 1950-х годов. Изображенные потоки звезд называются «приливными хвостами». Когда такие галактики, как те, что образовали Arp 248, сливаются, они образуют такие хвосты. В них зарождаются звезды, от чего скопления окрашиваются синим цветом.
Астрономы уверены, что около 25% галактик в настоящее время сливаются с другими галактиками. По данным Гарвардского центра астрофизики, еще больше из них взаимодействуют гравитационно, даже если слияния не происходит.
Недавно телескоп «Хаббл» обнаружил «звездную реку» рядом со скоплением галактик. Они находятся недалеко от Земли.
Олеся Маевская