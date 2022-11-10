Стало известно, как маори адаптировались к резким изменениям климата
Теплый климат с тропических островов облегчал людям только путь до нового места обитания.
Теплый климат с тропических островов облегчал людям только путь до нового места обитания.
Когда около 750 лет назад предки маори вышли на сушу Новой Зеландии, это стало последней крупнейшей зафиксированной в истории миграцией людей. До сих пор для ученых оставалось загадкой, как им удалось так быстро адаптироваться не только к новой местности, но и к незнакомому климату. Новое исследование австралийских ученых из Университета Джеймса Кука, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, прослеживает первые 250 лет заселения, включая изменения в доступности ресурсов и росте населения.
Исследователи утверждают, что первые поселенцы достигли Северного острова между 1250 и 1270 годами, за десять лет до того, как Южный остров стал более заселенным. Маори быстро адаптировались к умеренно теплому климату, питаясь мясом птицы моа, морепродуктами и овощами, выращенными ими на новом месте. Позже на их образ жизни сильно повлиял Малый ледниковый период.
После 1350 года на юге стало значительно холоднее, а примерно к 1400−1420 годам охота на моа стала бесполезной и оказала огромное давление на созданные поселения. Людям снова пришлось адаптироваться. Модели, разработанные учеными на основе радиоуглеродных дат и распределения археологических памятников, показывают, что население вернулось на север и выросло между 1350 и 1450 годами. На севере почвы были идеальными для сельского хозяйства, а температура — намного выше.
Авторы работы отмечают, что полученные данные лишь в небольшой степени позволяют определить временную основу для понимания сложности адаптации предков маори. Грядущие исследования будут направлены на достижение точности, необходимой для установления взаимосвязи между людьми, климатом и временем.
Недавние исследования Всемирной метеорологической организации показывают, что из-за потепления последние 8 лет стали самыми жаркими. Если ситуация не изменится, температура будет только повышаться.
Олеся Маевская