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16:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американский астрофотограф показал все фазы затмения Луны

Для этого понадобилось 150 тысяч фотографий.

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Источник: Andrew McCarthy

Астрофотограф-любитель Эндрю Маккарти уже не в первый раз удивляет свою аудиторию невероятныи снимками небесных тел. На этот раз он создал композитный кадр Луны на разных стадиях ночного затмения, пишет Universe Today.

Маккарти сфотографировал спутник со своего заднего двора в Аризоне. На кадрах четко видно, как Луна двигалась сквозь тень Земли во время затмения. «В целом я сделал около 150 тысяч изображений, — сказал Маккарти. — Луна была “собрана” воедино, чтобы показать все ее детали и особенности».

Недавно Эндрю Маккарти поделился изображением массивного шлейфа плазмы, вылетающего из Солнца. По словам автора, это CME или Coronal mass ejections — выброс корональной массы.

Олеся Маевская

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