Телескоп Уэбба зафиксировал зарождение звезды
Ее выбросы напоминают песочные часы.
Ее выбросы напоминают песочные часы.
Космический телескоп NASA сделал изображение протозвезды L1527, которая находится на расстоянии около 460 световых лет от Земли в молекулярном облаке Тельца, передает Science Alert. Она относится к Классу 0, и, по оценкам ученых, ей около 100 тысяч лет.
Протозвезда скрыта от телескопов плотным облаком газа и пыли, поэтому образование видно только в инфракрасном свете. Благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел звезду в самом начале ее формирования.
Астрономы надеются, что изучение L1527 поможет осветить процессы, происходящие вокруг протозвезды. Наблюдения также могут помочь объяснить, как молодые звезды достигают зрелости, как они растут и развиваются.
Недавно телескоп Уэбба сделал снимок одинокой карликовой галактики. Она расположена на расстоянии около трех миллионов световых лет от Земли.
Олеся Маевская