8 декабря Луна закроет собой Марс
Событие можно будет наблюдать без специальных приспособлений.
Событие можно будет наблюдать без специальных приспособлений.
Рано утром 8 декабря на Марс упадет лунная тень. Затмение начнется в 4:30 утра и примерно в 4:58 утра красная планета полностью исчезнет, передает The Guardian. Затмение продлится примерно час.
Лучший обзор достанется жителям Великобритании, Северной Европы, Гренландии, Северных Америки и Африки. В четверг Марс будет максимально приближен к Земле и будет отражать максимально возможное количество света, что позволит наблюдать за ним невооруженным взглядом.
Недавно американский астрофотограф показал все фазы затмения Луны. Для этого понадобилось 150 тысяч фотографий.
Олеся Маевская