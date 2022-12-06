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16:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

8 декабря Луна закроет собой Марс

Событие можно будет наблюдать без специальных приспособлений.

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Источник: Altınay Dinç/CC0

Рано утром 8 декабря на Марс упадет лунная тень. Затмение начнется в 4:30 утра и примерно в 4:58 утра красная планета полностью исчезнет, передает The Guardian. Затмение продлится примерно час.

Лучший обзор достанется жителям Великобритании, Северной Европы, Гренландии, Северных Америки и Африки. В четверг Марс будет максимально приближен к Земле и будет отражать максимально возможное количество света, что позволит наблюдать за ним невооруженным взглядом.

Недавно американский астрофотограф показал все фазы затмения Луны. Для этого понадобилось 150 тысяч фотографий.

Олеся Маевская

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