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17:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Канадские астрономы обнаружили две водные планеты

Они вращаются вокруг красного карлика Kepler-138 в созвездии Лиры — в 218 световых годах от нас.

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Источник: Benoit Gougeon/Université de Montréal

SciTechDaily сообщает, что с помощью телескопов «Хаббл» и Spitzer астрономам из Канады удалось обнаружить две планеты, являющиеся водными мирами. Их назвали Kepler-138c и Kepler-138d.

Найденные экзопланеты в 2−3 раза больше Земли и состоят в основном из воды. Непосредственно жидкость ученые не нашли, но расчеты показали, что существенная часть Kepler-138c и Kepler-138d должна содержать летучие вещества тяжелее водорода или гелия.

Недавно появились новые данные об экзопланете, расположенной недалеко от Земли. Предварительные сообщения о находке сделали в мае этого года, и только сейчас ученые поделились результатами ее изучения.

Олеся Маевская

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