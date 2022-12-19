Канадские астрономы обнаружили две водные планеты
Они вращаются вокруг красного карлика Kepler-138 в созвездии Лиры — в 218 световых годах от нас.
Они вращаются вокруг красного карлика Kepler-138 в созвездии Лиры — в 218 световых годах от нас.
SciTechDaily сообщает, что с помощью телескопов «Хаббл» и Spitzer астрономам из Канады удалось обнаружить две планеты, являющиеся водными мирами. Их назвали Kepler-138c и Kepler-138d.
Найденные экзопланеты в 2−3 раза больше Земли и состоят в основном из воды. Непосредственно жидкость ученые не нашли, но расчеты показали, что существенная часть Kepler-138c и Kepler-138d должна содержать летучие вещества тяжелее водорода или гелия.
Недавно появились новые данные об экзопланете, расположенной недалеко от Земли. Предварительные сообщения о находке сделали в мае этого года, и только сейчас ученые поделились результатами ее изучения.
Олеся Маевская