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15:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы обнаружили «бедное старое сердце Млечного Пути»

Это приблизило ученых к пониманию того, как образовалась наша Вселенная.

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Источник: Hans-Walter Rix et al.

Работники Института астрономии Общества Макса Планка опубликовали в журнале The Astrophysical Journal исследование о «бедном старом сердце Млечного Пути» — популяции звезд, сохранившейся в ядре Галактики со времен ее образования. Астрономы определили их возраст, что позволило «заглянуть в прошлое» на 11 миллиардов лет, ко времени слияния Млечного Пути с карликовой галактикой, чьи остатки обнаружили в 2018 году.

Астрономы предположили, что до их появления уже существовало несколько поколений ранних звезд, после взрыва насытивших межзвездное пространство атомами металлов. Это подтверждает теорию о том, что до формирования Млечного Пути существовали три-четыре протогалактики, образовавшиеся неподалеку друг от друга и в итоге слившиеся воедино.

Они и стали в итоге «сердцем» Млечного Пути, сохранившимся в центре нашей Галактики. Оказалось, как и предполагали исследователи, оно находится приблизительно на расстоянии 30 тысяч световых лет от центра Галактики и представляет группу бедных металлами звезд, чей возраст превышает 12,5 миллиардов лет. Возможно, получив дополнительные данные, ученые даже смогут определить, к какой из протогалактик относится каждая звезда, что даст возможность уточнить происхождение всего Млечного Пути.

Недавно ученые обнаружили старейшую звезду Млечного Пути. Она старше нашего Солнца в два раза.

Олеся Маевская

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