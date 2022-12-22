Астрономы обнаружили «бедное старое сердце Млечного Пути»
Это приблизило ученых к пониманию того, как образовалась наша Вселенная.
Это приблизило ученых к пониманию того, как образовалась наша Вселенная.
Работники Института астрономии Общества Макса Планка опубликовали в журнале The Astrophysical Journal исследование о «бедном старом сердце Млечного Пути» — популяции звезд, сохранившейся в ядре Галактики со времен ее образования. Астрономы определили их возраст, что позволило «заглянуть в прошлое» на 11 миллиардов лет, ко времени слияния Млечного Пути с карликовой галактикой, чьи остатки обнаружили в 2018 году.
Астрономы предположили, что до их появления уже существовало несколько поколений ранних звезд, после взрыва насытивших межзвездное пространство атомами металлов. Это подтверждает теорию о том, что до формирования Млечного Пути существовали три-четыре протогалактики, образовавшиеся неподалеку друг от друга и в итоге слившиеся воедино.
Они и стали в итоге «сердцем» Млечного Пути, сохранившимся в центре нашей Галактики. Оказалось, как и предполагали исследователи, оно находится приблизительно на расстоянии 30 тысяч световых лет от центра Галактики и представляет группу бедных металлами звезд, чей возраст превышает 12,5 миллиардов лет. Возможно, получив дополнительные данные, ученые даже смогут определить, к какой из протогалактик относится каждая звезда, что даст возможность уточнить происхождение всего Млечного Пути.
Недавно ученые обнаружили старейшую звезду Млечного Пути. Она старше нашего Солнца в два раза.
Олеся Маевская