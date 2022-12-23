Над Аляской пронесся загадочный огненный шар
Явление было зафиксировано в южно-центральной части штата.
Явление было зафиксировано в южно-центральной части штата.
В прошедшую среду, 21 декабря, несколько домашних камер видеонаблюдения в Аляске засняли видео с огненным метеором. Явлением уже занимается Американское метеоритное общество (AMS), сообщает UPI.
AMS сообщила, что Земля в настоящее время проходит через материал, сброшенный кометой. Это приводит к ежегодному событию, известному как метеоритный дождь Урсид, пик которого в 2022-м году выпадает на
Недавно над Шотландией, Ирландией и Англией пронесся огненный шар. Многие были уверены, что это был падающий метеорит.
Олеся Маевская