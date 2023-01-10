За что можно вернуть деньги после Нового года и как это сделать Как получить кешбэк за отдых и покупки и что изменилось в новом году
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
56Главные события 2022 года в фотографиях
09:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое вечная мерзлота?

Росгидромет будет отслеживать ее состояние.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Вечная или многолетняя мерзлота — это слой почвы, камней и песка, которые более двух лет находятся в замерзшем состоянии, то есть температура земли не поднимается выше нуля градусов. Толщина такого слоя может быть от нескольких метров до нескольких километров. На каких территориях России есть вечная мерзлота и что будет, если она начнет таять, читайте в материале aif.ru.

В какой части России расположена вечная мерзлота?

Замерзшая земля занимает в России больше 11 тысяч квадратных километров. Это территории Кольского полуострова, Большеземельская тундра, некоторые районы Урала, от Ханты-Мансийска до Красноярска, часть Дальнего Востока, полуостров Таймыр и т. д.

Правда ли, что вечная мерзлота никогда не оттаивает?

Нет, не правда. Там, где есть этот тип почвы, далеко не всегда лежит снег или лед.

В теплое время года верхний слой мерзлоты оттаивает и снова замерзает с наступлением холодов. Такой слой называют активным, а его глубина может варьироваться от 10 см до нескольких метров.

Кроме того, из-за климатического кризиса последних десятилетий статус «вечных» у этих замерзших земель пошатнулся: колоссальное количество углекислого газа и метана в атмосфере начали процесс не только таяния ледников, но и изменения климата в регионах с вечной мерзлотой.

Чем опасно таяние вечной мерзлоты?

Метан и углекислый газ, которые разрушают озоновый слой и напрямую влияют на процессы глобального потепления, могут образоваться вследствие переработки органики микробами. Опасность таяния многолетней мерзлоты, в первую очередь, в том, что внутри льдов огромное количество органических веществ — Земля станет нагреваться еще быстрее.

Читайте также
Исследование: ледники Антарктиды топят друг друга

Во-вторых, территории вечной мерзлоты обитаемы: в «замерзших» регионах живут люди, там построены дома, дороги и другая инфраструктура. Повышение температуры и таяние мерзлой почвы повлечет за собой провалы почв и разрушение строений. Как объяснил порталу «Экосфера» старший научный сотрудник лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Алексей Маслаков, здания на мерзлоте возводят на сваях, которые имеют хорошее сцепление с землей за счет смерзания с почвой. Температура почвы и ее изменение в теплое время года также учитывалось при закладке свай, однако теперь, когда климатические условия меняются, несущая способность таких конструкций падает.

В-третьих, вечная мерзлота тоже своего рода огромный ледник, таяние которого прямо влияет на уровень воды в мировом океане и вероятность затопления прибрежных территорий, в том числе населенных пунктов.

В-четвертых, в замерзшей почве могут быть зараженные биоматериалы или другие «хранилища» вирусов — таяние почвы может их активизировать и повлечь новые мировые эпидемии или эпизоотии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эвелина Бледанс: «Я бываю очень жесткой»
Мобилизация доходов. Крупный бизнес пополнит федеральный бюджет
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»