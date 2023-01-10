Что такое вечная мерзлота?
Росгидромет будет отслеживать ее состояние.
Росгидромет будет отслеживать ее состояние.
Вечная или многолетняя мерзлота — это слой почвы, камней и песка, которые более двух лет находятся в замерзшем состоянии, то есть температура земли не поднимается выше нуля градусов. Толщина такого слоя может быть от нескольких метров до нескольких километров. На каких территориях России есть вечная мерзлота и что будет, если она начнет таять, читайте в материале aif.ru.
Замерзшая земля занимает в России больше 11 тысяч квадратных километров. Это территории Кольского полуострова, Большеземельская тундра, некоторые районы Урала, от Ханты-Мансийска до Красноярска, часть Дальнего Востока, полуостров Таймыр
Нет, не правда. Там, где есть этот тип почвы, далеко не всегда лежит снег или лед.
В теплое время года верхний слой мерзлоты оттаивает и снова замерзает с наступлением холодов. Такой слой называют активным, а его глубина может варьироваться от 10 см до нескольких метров.
Кроме того, из-за климатического кризиса последних десятилетий статус «вечных» у этих замерзших земель пошатнулся: колоссальное количество углекислого газа и метана в атмосфере начали процесс не только таяния ледников, но и изменения климата в регионах с вечной мерзлотой.
Метан и углекислый газ, которые разрушают озоновый слой и напрямую влияют на процессы глобального потепления, могут образоваться вследствие переработки органики микробами. Опасность таяния многолетней мерзлоты, в первую очередь, в том, что внутри льдов огромное количество органических веществ — Земля станет нагреваться еще быстрее.
Во-вторых, территории вечной мерзлоты обитаемы: в «замерзших» регионах живут люди, там построены дома, дороги и другая инфраструктура. Повышение температуры и таяние мерзлой почвы повлечет за собой провалы почв и разрушение строений. Как объяснил порталу «Экосфера» старший научный сотрудник лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Алексей Маслаков, здания на мерзлоте возводят на сваях, которые имеют хорошее сцепление с землей за счет смерзания с почвой. Температура почвы и ее изменение в теплое время года также учитывалось при закладке свай, однако теперь, когда климатические условия меняются, несущая способность таких конструкций падает.
В-третьих, вечная мерзлота тоже своего рода огромный ледник, таяние которого прямо влияет на уровень воды в мировом океане и вероятность затопления прибрежных территорий, в том числе населенных пунктов.
В-четвертых, в замерзшей почве могут быть зараженные биоматериалы или другие «хранилища» вирусов — таяние почвы может их активизировать и повлечь новые мировые эпидемии или эпизоотии.