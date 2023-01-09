Исследование: к 2100 году мир потеряет около 32% массы ледников
Больше 60% ледников и вовсе исчезнет.
Больше 60% ледников и вовсе исчезнет.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science международной группой ученых из США, Норвегии, Австрии, Швеции, Канады, Франции и Великобритании, площадь ледников по всей планете сокращается в разы быстрее ожидаемого. Они пришли к такому выводу, изучив 215 тысяч наземных ледников.
С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, сколько ледников исчезнет, сколько триллионов тонн льда растает и какой вклад это внесет в повышение уровня моря. Оказалось, при сохранении нынешних тенденций изменения климата к 2100 году мир потеряет около 32% массы своих ледников, или 48,5 триллиона тонн льда, а 68% всех ледников полностью исчезнет.
Из-за этого уровень Мирового океана повысится на 11,5 сантиметра, что усилит таяние полярных льдов и приведет к затоплению как минимум дома десяти миллионов человек на планете, чьи жилища окажутся ниже уровня прилива. Также в разы сократятся запасы пресной воды, повысится риск наводнений и разрушений ледяных пейзажей высочайших мировых гор, включая Эверест.
Для многих небольших ледников «точка невозврата» уже пройдена: даже если человечество значительно сократит выбросы парниковых газов, ледники все равно заметно уменьшатся в площади и, скорее всего, исчезнут.
Однако если удастся остановить глобальное потепление, зафиксировав его на уровне 1,5 градуса Цельсия (этот показатель уже достиг отметки в 1,1 градуса), Земля потеряет лишь 28% ледников.
Недавно группа ученых из США пришла к выводу о том, что частота появления радуг по всему миру к 2100 году увеличится на 5%. Но только в определенных областях и из-за особенностей рельефа.
Олеся Маевская