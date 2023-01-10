«Затоплены 1,5 млн». Что происходит с уникальными книгами из-за климата
Эксперты объяснили влияние климатических изменений на состояние книг.
Эксперты объяснили влияние климатических изменений на состояние книг.
Постоянная изменчивость погодных явлений отрицательно сказывается на сохранности книг, пишет The New York Times. Опубликованное в научном журнале Climate Risk Management исследование 2018 года оценило 1232 архивных хранилища США. Оказалось, что около 99%, «вероятно, будут затронуты как минимум одним фактором климатического риска».
Такие угрозы, как лесные пожары, ураганы, перемена уровня влажности и температуры воздуха, способны нанести серьезный ущерб литературным произведениям, даже если они хранятся в специальных учреждениях.
Например, в Южной Калифорнии с ее привычно сухим климатом наблюдается повышение влажности. Большинство систем хранения не рассчитаны на управление осадками, поэтому книги может ждать печальная участь.
«Чем выше влажность, тем выше температура, тем быстрее они разрушат органические материалы. Кожа становится мокрой гнилью. Коллагеновые волокна в пергаменте сжимаются», — рассказала Холли Прочаска, временно исполняющая обязанности главы Библиотеки архивов и редких книг Университета Цинциннати.
Уникальный случай произошел в штате Луизиана в 2005 году. Тогда из-за урагана «Катрина» — самого масштабного стихийного бедствия в истории США — были затоплены 1,5 млн книг и рукописей из коллекции Университета Тулейн.
Исследователи ищут способы сохранить книги. Недавно Национальный фонд гуманитарных наук объявил о выделении гранта организациям, занимающимся разработкой климатических планов (позволяют рассмотреть, проанализировать и приступить к исправлению проблемных с климатической точки зрения аспектов).
Вариантом конкретного решения проблемы сохранности книг в постоянно меняющейся окружающей среде стала оцифровка (перенос текста с физических страниц на электронные с помощью сканеров). Однако существуют экологические препятствия. Сканирование и загрузка документов и книг зависят от множества серверов, а затрачиваемая энергия увеличивает объем выбросов. В 2019 году в журнале The American Archivist было опубликовано исследование, согласно которому процесс оцифровки «оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, что, в свою очередь, угрожает самим организациям, которым поручено сохранять цифровой контент».
В декабре был опубликован топ самых популярных электронных книг 2022 года, составленный сервисом «ЛитРес». Первое место заняла работа Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Количество купленных экземпляров превысило 74 тыс.