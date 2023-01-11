Астрономы объяснили странное изменение яркости далекой звезды
Звезда Gaia17bpp меняла свое свечение на протяжении нескольких лет.
Звезда Gaia17bpp меняла свое свечение на протяжении нескольких лет.
Работники космической обсерватории Gaia отслеживают положение и светимость миллиардов далеких звезд. Одна из них, Gaia17bpp, привлекла внимание ученых необычным поведением: на протяжении нескольких лет она постепенно становится все ярче. На 241-й встрече Американского астрономического общества (AAS) два работника обсерватории Анастасиос Цанидакис и Джеймс Дэвенпорт объяснили эту особенность.
Изучая поведение Gaia17bpp, ученые использовали не только данные Gaia, но и более ранние наблюдения, проведенные с помощью телескопов Pan-STARRS1, WISE/NEOWISE и ZTF. Авторы исследования выяснили, что в 2010 и 2012 годы звезда сильно теряла светимость, затем в течение семи лет оставалась затемненной, а после 2019-го начала резко набирать яркость. Ранее астрономы не видели ничего подобного.
Чтобы объяснить эту особенность, Цанидакис и Дэвенпорт обратились к еще более ранним архивным данным, вплоть до наблюдений 1950-х годов. Оказалось, за этот период светимость Gaia17bpp практически не менялась. Это позволило сделать вывод о том, что подобное «поведение» связано с присутствием у нее соседки — небольшой звезды, окруженной обширным облаком пыли.
«Мы считаем, что Gaia17bpp — часть двойной системы крайне редкого типа, которая включает саму звезду, большую и старую, а также более мелкого партнера, окруженного обширным диском пыли, — сказал Цанидакис. — Наш анализ показал, что две звезды вращаются очень медленно, совершая полный оборот друг вокруг друга за тысячу лет». По словам ученых, до сих пор известно лишь несколько таких двойных, включая Эпсилон Возничего, который каждые 27 лет затмевается партнером, несущим обширный непрозрачный диск пыли.
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Олеся Маевская