Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
47Кого мы потеряли в 2022 году
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
16:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Луне Сатурна обнаружены толщи снежных сугробов

Знание того, насколько густым и пушистым является снежная пыль спутника, будет необходима для посадки зондов на его поверхность в будущем.

Источник: NASA

Команда ученых из Смитсоновского института опубликовала в журнале Science Direct научную работу о результатах исследования снежных сугробов Энцелад — одной из Лун Сатурна. Расчеты, основанные на измерении ряда впадин, или цепочки тектонических ям предполагают, что залежи ледяных частиц, выпадающих из полярных гейзеров, в некоторых местах могут достигать глубины 700 метров.

Несмотря на то, что диаметр Энцелад составляет всего 500 километров, он является сверкающей жемчужиной в «ледяной короне» Сатурна. Спутник не только покрыт ледяной оболочкой с высокой отражающей способностью, но и таит в себе глубокий океан соленой воды, потенциально пригодный для жизни.

Благодаря регулярному взаимодействию Сатурна и другой его Луны, Дионы, замороженная оболочка Энцелада регулярно оказывается под воздействием небесных тел, из-за чего в более тонких областях коры у южного полюса Луны образуются трещины. Вода под давлением проникает в эти них, где она почти в вакууме расширяется и испаряется, извергая сверхзвуковой вихрь моментально замороженных частиц.

Часть этих замерзших океанских брызг попадает на орбиту и кольца Сатурна. Более тяжелые частицы оказываются на поверхности Луны, собираясь в сугробы, которые планетологи классифицируют как форму реголита. Благодаря этому исследователи пришли к выводу о том, что круглые и эллиптические ямы, некоторые из которых достигают километра в длину, образовались в результате расширения трещин в земной коре под рыхлым реголитом.

Расчеты показали, что толщина снега составляет в среднем около 250 метров, а глубина некоторых кратеров достигает 700 метров. Принимая во внимание скорость, с которой шлейфы ледяной океанской воды могли произвести такое количество снега, можно с уверенностью сказать, что в какой-то момент в течение миллионной истории развития спутника энцеладские гейзеры извергали огромное количество ледяных частиц.

Недавно на спутнике Юпитера было зафиксировано мощное извержение вулкана. Оно оказалось самым сильным за долгие годы.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»