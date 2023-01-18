На Луне Сатурна обнаружены толщи снежных сугробов
Знание того, насколько густым и пушистым является снежная пыль спутника, будет необходима для посадки зондов на его поверхность в будущем.
Знание того, насколько густым и пушистым является снежная пыль спутника, будет необходима для посадки зондов на его поверхность в будущем.
Команда ученых из Смитсоновского института опубликовала в журнале Science Direct научную работу о результатах исследования снежных сугробов Энцелад — одной из Лун Сатурна. Расчеты, основанные на измерении ряда впадин, или цепочки тектонических ям предполагают, что залежи ледяных частиц, выпадающих из полярных гейзеров, в некоторых местах могут достигать глубины 700 метров.
Несмотря на то, что диаметр Энцелад составляет всего 500 километров, он является сверкающей жемчужиной в «ледяной короне» Сатурна. Спутник не только покрыт ледяной оболочкой с высокой отражающей способностью, но и таит в себе глубокий океан соленой воды, потенциально пригодный для жизни.
Благодаря регулярному взаимодействию Сатурна и другой его Луны, Дионы, замороженная оболочка Энцелада регулярно оказывается под воздействием небесных тел, из-за чего в более тонких областях коры у южного полюса Луны образуются трещины. Вода под давлением проникает в эти них, где она почти в вакууме расширяется и испаряется, извергая сверхзвуковой вихрь моментально замороженных частиц.
Часть этих замерзших океанских брызг попадает на орбиту и кольца Сатурна. Более тяжелые частицы оказываются на поверхности Луны, собираясь в сугробы, которые планетологи классифицируют как форму реголита. Благодаря этому исследователи пришли к выводу о том, что круглые и эллиптические ямы, некоторые из которых достигают километра в длину, образовались в результате расширения трещин в земной коре под рыхлым реголитом.
Расчеты показали, что толщина снега составляет в среднем около 250 метров, а глубина некоторых кратеров достигает 700 метров. Принимая во внимание скорость, с которой шлейфы ледяной океанской воды могли произвести такое количество снега, можно с уверенностью сказать, что в какой-то момент в течение миллионной истории развития спутника энцеладские гейзеры извергали огромное количество ледяных частиц.
Недавно на спутнике Юпитера было зафиксировано мощное извержение вулкана. Оно оказалось самым сильным за долгие годы.
Олеся Маевская