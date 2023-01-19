Астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути
Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно детально рассмотреть.
Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно детально рассмотреть.
Астрономы из Америки опубликовали в журнале The Astrologycal Journal самый подробный обзор галактической плоскости Млечного Пути. Ученым удалось обнаружить 3,32 миллиарда небесных объектов.
Галактика Млечный Путь содержит сотни миллиардов звезд, мерцающие области звездообразования и возвышающиеся темные облака пыли и газа. Отображение и каталогизация этих объектов для изучения — сложнейшая задача, но благодаря исследованию внушительное количество этих объектов можно рассмотреть в беспрецедентных деталях.
За два года инструмент DECaPS2 или Dark Energy Camera («Камера темной энергии») в рамках программы NSF NOIRLab собрал более 10 терабайт данных из 21 400 отдельных снимков звезд. Это самая большая и подробная звездная карта, существующая сегодня.
Первые сведения с DECaPS были получены в 2017 году, и теперь, благодаря новым снимкам, общее количество данных охватывает 6,5% ночного неба или 130 градусов в длину — это в 13 000 раз превышает угловую площадь полной Луны. По словам Дебры Фишер из Национального научного фонда (агентство при правительстве США, которое отвечает за развитие науки и технологий) получение нового изображения плоскости Млечного Пути является настоящим технологическим прорывом.
Недавно в Египте нашли первую в истории карту ночного неба. На ней записаны координаты созвездия Дракона, Большой и Малой Медведиц.
Олеся Маевская