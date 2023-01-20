За последние восемь лет ночное небо стало в два раза ярче
Из-за этого не видно звезд.
Из-за этого не видно звезд.
Новое исследование, опубликованное сотрудниками Немецкого исследовательского центра геонаук в журнале Science показывает, что ночное небо становится ярче с ошеломляющей скоростью по всему миру.
Основываясь на наблюдениях более чем 50 тысяч ученых со всего мира, которые сравнили свое видение небесных тел с картами звездного неба, авторы работы обнаружили, что ночное небо стало ярче примерно на 7−10%. Судя по данным, ежегодно, с 2011 по 2022 год, яркость увеличивалась на 10%.
Ученые подозревают, что эта тенденция к более яркому ночному небу отчасти связана с повсеместной установкой светоизлучающих диодов, которые излучают больше света, чем лампы накаливания. Даже спутники, которые измеряют глобальное свечение неба, часто «слепы» к синему свету, излучаемому светодиодами, и не могут обнаруживать длины волн ниже 500 нм.
Они легче рассеиваются в атмосфере, создавая обширную дымку, которая не дает ночному небу полностью потемнеть. Приблизительное среднее значение увеличения яркости, которое наблюдает мир, составляет 7,7% каждый год. Что еще хуже, тысячи спутников, запущенных на низкую околоземную орбиту за последние несколько лет, также мешают астрономам изучать космос.
Даже перенос обсерваторий за пределы города не помогают. Спутники отражают солнечные лучи в поле зрения оптических телескопов и передают радиоволны на тех же частотах, что и радиотелескопы. Авторы работы планируют составить список наружного освещения, чтобы выявить источники светового загрязнения.
Недавно астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути.
Олеся Маевская