Ученые выяснили, какие астероиды почти невозможно уничтожить
NASA придется разработать новый метод изменения траектории небесных тел.
NASA придется разработать новый метод изменения траектории небесных тел.
Ученые Кертинского университета изучили пыль, собранную с поверхности древнего и «потенциально опасного» астероида Итокава. Он был открыт 26 сентября 1998 года в рамках программы LINEAR в обсерватории Сокорро и интересен прежде всего тем, что стал первым астероидом, с которого на Землю были доставлены образцы грунта. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Анализ показал, что плотность некоторых космических пород отличается от обычной и поэтому их гораздо труднее уничтожить. Оказалось, что космический странник выжил в космосе, несмотря на многочисленные столкновения за последние 4,2 миллиардов лет. Это беспокоит экспертов по безопасности Земли.
Такая выносливость астероида означает, что объекты того же типа с большей вероятностью вступят в контакт с нашей планетой. Кроме того, новый метод изменения траектории астероидов, который сейчас тестируют в NASA, не лучший способ уничтожить такие космические камни.
«Мощное столкновение, которое уничтожило монолитный родительский астероид Итокавы и сформировало нынешний объект, произошло по крайней мере 4,2 миллиарда лет назад. Это удивительно длинное время выживания астероида такого размера, — объясняет Фред Журдан, геохимик из Университета Кёртина в Перте, Австралия, ведущий автор исследования. — Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, и ее очень трудно уничтожить, как и другие подобные объекты».
Недавно в метеорите, упавшем в Британии, нашли признаки инопланетной жизни. На нем были обнаружены вода и органические соединения.
Олеся Маевская