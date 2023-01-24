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17:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые выяснили, какие астероиды почти невозможно уничтожить

NASA придется разработать новый метод изменения траектории небесных тел.

Источник: NASA

Ученые Кертинского университета изучили пыль, собранную с поверхности древнего и «потенциально опасного» астероида Итокава. Он был открыт 26 сентября 1998 года в рамках программы LINEAR в обсерватории Сокорро и интересен прежде всего тем, что стал первым астероидом, с которого на Землю были доставлены образцы грунта. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ показал, что плотность некоторых космических пород отличается от обычной и поэтому их гораздо труднее уничтожить. Оказалось, что космический странник выжил в космосе, несмотря на многочисленные столкновения за последние 4,2 миллиардов лет. Это беспокоит экспертов по безопасности Земли.

Такая выносливость астероида означает, что объекты того же типа с большей вероятностью вступят в контакт с нашей планетой. Кроме того, новый метод изменения траектории астероидов, который сейчас тестируют в NASA, не лучший способ уничтожить такие космические камни.

«Мощное столкновение, которое уничтожило монолитный родительский астероид Итокавы и сформировало нынешний объект, произошло по крайней мере 4,2 миллиарда лет назад. Это удивительно длинное время выживания астероида такого размера, — объясняет Фред Журдан, геохимик из Университета Кёртина в Перте, Австралия, ведущий автор исследования. — Итокава похожа на гигантскую космическую подушку, и ее очень трудно уничтожить, как и другие подобные объекты».

Недавно в метеорите, упавшем в Британии, нашли признаки инопланетной жизни. На нем были обнаружены вода и органические соединения.

Олеся Маевская

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