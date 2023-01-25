На север Японии обрушился снежный шторм
Синоптики предупреждают, что температура воздуха может упасть до самых низких отметок за десятилетие.
Синоптики предупреждают, что температура воздуха может упасть до самых низких отметок за десятилетие.
The Reuters передает, что на северную и северо-восточную части Японии обрушился снежный шторм. Только в префектуре Хоккайдо за несколько часов выпало 40 сантиметров осадков.
Японское метеорологическое агентство сообщает, что ветровое давление, вызванное двумя системами низкого давления — одной в Японском море, а другой вблизи Хоккайдо — принесло сильный снег в северную Японию, Хокурику и центральный регион Токай. В городе Хонбецу на Хоккайдо были зафиксированы порывы ветра до 130 километров в час.
Из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов, затруднено движение транспорта и нарушено движение поездов. По меньшей мере один человек погиб.
Специалисты советуют быть осторожными, чтобы избежать схода лавин и отключения электричества при быстром накоплении снега. Также рекомендуется следить за погодой и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости.
Недавно побережье бухты Первухина на острове Кунашира оказалось усыпано иваси после сильного шторма.
Олеся Маевская