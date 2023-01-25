Исследование: планеты у двойных звезд могут быть обитаемы
Но лишь у небольшого количества.
Но лишь у небольшого количества.
До сих пор ученым было неизвестно, насколько стабильно положение планет у звезд, входящих в состав двойных систем. Из-за потенциальной неустойчивости орбит вероятность развития на них жизни была маловероятна. Астрофизики из Колледжа Нью-Джерси с помощью компьютерного моделирования решили выяснить, как будут вести себя планеты.
Доклад об этой работе был представлен на 241-й встрече Американского астрономического общества (AAS). Профессор Марайя Макдональд и ее коллеги создали симуляции 4000 двойных систем с одиночными планетами земного типа. В различных вариантах ученые рассматривали звезды разных размеров и форм и планетные орбиты разной величины.
Ученым удалось смоделировать их движение на протяжении миллиардов лет — срока, который считается необходимым для развития жизни. Исследование показало: если орбита планеты проходит на достаточном удалении, то лишь в редких случаях она оказывается выброшена за пределы системы. Около 70% таких планет оставались на месте миллиард и более смоделированных лет.
Обитаемая зона же (расстояние, которое обеспечивает достаточно комфортную температуру поверхности и позволяет сохраняться жидкой воде) оставалась стабильной на орбитах примерно 10% планет. Большинство подобных миров не всегда удерживалось на оптимальной дистанции от своих родительских звезд, время от времени покидая пределы обитаемой зоны. Однако ученые отмечают, что наличие обширных океанов и достаточно плотной атмосферы вполне способно смягчать экстремальные, но недолгие перепады температуры.
Недавно астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой. Она находится в сотне световых лет от Земли.
Олеся Маевская