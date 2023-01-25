В Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых» Настолько полных текстов не находили уже сто лет
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
17:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исследование: планеты у двойных звезд могут быть обитаемы

Но лишь у небольшого количества.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: M. Garlick/University of Warwick/ESO

До сих пор ученым было неизвестно, насколько стабильно положение планет у звезд, входящих в состав двойных систем. Из-за потенциальной неустойчивости орбит вероятность развития на них жизни была маловероятна. Астрофизики из Колледжа Нью-Джерси с помощью компьютерного моделирования решили выяснить, как будут вести себя планеты.

Доклад об этой работе был представлен на 241-й встрече Американского астрономического общества (AAS). Профессор Марайя Макдональд и ее коллеги создали симуляции 4000 двойных систем с одиночными планетами земного типа. В различных вариантах ученые рассматривали звезды разных размеров и форм и планетные орбиты разной величины.

Ученым удалось смоделировать их движение на протяжении миллиардов лет — срока, который считается необходимым для развития жизни. Исследование показало: если орбита планеты проходит на достаточном удалении, то лишь в редких случаях она оказывается выброшена за пределы системы. Около 70% таких планет оставались на месте миллиард и более смоделированных лет.

Обитаемая зона же (расстояние, которое обеспечивает достаточно комфортную температуру поверхности и позволяет сохраняться жидкой воде) оставалась стабильной на орбитах примерно 10% планет. Большинство подобных миров не всегда удерживалось на оптимальной дистанции от своих родительских звезд, время от времени покидая пределы обитаемой зоны. Однако ученые отмечают, что наличие обширных океанов и достаточно плотной атмосферы вполне способно смягчать экстремальные, но недолгие перепады температуры.

Недавно астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой. Она находится в сотне световых лет от Земли.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»