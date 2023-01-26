Ученые изучили таинственное «мерцание» возле Багамских островов
За этим явлением наблюдают уже около 100 лет.
За этим явлением наблюдают уже около 100 лет.
Часть океана, расположенная между Флоридой и Багамскими островами, является одной из наиболее хорошо изученных морских сред в мире, и в то же время это эпицентр геологических тайн. С 1930-х годов ученые замечали странные вздымающиеся белые облака, которые появлялись на бирюзовой водной поверхности.
Любопытное явление называется «мерцание» (whiting event), и ученые до сих пор не понимают, откуда оно берется. Ответить на этот вопрос рискнули исследователи Университета Южной Флориды.
Это явление можно наблюдать над другими океанами и озерами по всему миру, но на Багамах они появляются чаще. Прямые пробы вод показали, что они содержат высокие концентрации богатых карбонатом частиц.
Большая часть Багамского архипелага расположена на затопленной карбонатной платформе, известной как Багамские банки. Ученые использовали спутниковые снимки НАСА, чтобы лучше изучить поведение приливов и отливов.
Команда выяснила, что с 2003 по 2020 годы размер этих мерцаний коррелировал с сезонами. Самые большие пятна появлялись с марта по май и с октября по декабрь.
Между 2011 и 2015 годами они внезапно увеличились в размерах, покрывая более 200 квадратных километров. К 2019 году облака снова уменьшились, хотя они никогда не становились такими маленькими, как раньше.
«Мы видим некоторые интересные взаимосвязи между условиями окружающей среды, такими как pH, соленость воды и поведение ветра и течений, но мы пока не можем сказать, какие именно механические, биологические или химические процессы были ответственны за этот пик», — пишут ученые в своей работе, опубликованной в журнале Remote Sensing of Environment. Команда отмечает, что необходимы более прямые полевые эксперименты, и не только на Багамах.
Недавно в небе над Канадой сфотографировали загадочную светящуюся полосу.
Олеся Маевская