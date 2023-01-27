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16:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильные ливни в Новой Зеландии вызвали масштабные наводнения

В столице страны объявлено чрезвычайное положение.

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The Guardian передает, что проливные дожди вызвали масштабные наводнения и вызвали хаос в Новой Зеландии. Жителей наиболее пострадавших районов призвали эвакуироваться.

Наводнение заблокировало автомагистрали, затопило дороги и кварталы, привело к закрытию городского аэропорта и серьезному нарушению рейсов. В Окленде объявлено чрезвычайное положение.

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Синоптики говорят, что дождь будет идти всю ночь. Представители власти готовятся к новым жертвам: из-за наводнения уже погиб один человек.

Недавно власти турецкой Анталии порекомендовали девушкам ростом ниже 160 сантиметров переждать шторм дома.

Олеся Маевская

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