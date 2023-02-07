В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили

По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны.

Кроме того, в стране образовались огненные смерчи. Об этом сообщает Diario Con Vos.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

В Чили ввели чрезвычайное положение для борьбы с огнем. В страну уже прибыли спасатели из Аргентины, Мексики и Испании, чтобы помочь бороться с чрезвычайными ситуациями, их становится больше в неблагоприятных условиях. Чилийская метеорологическая служба объявила, что на этой неделе жара усилится, 9 февраля в регионе Мауле столбики термометра поднимутся до +37 °C.

Жара в сочетании с сильными порывами ветра, характерными для некоторых предгорных районов Чили, привели к тому, что в нескольких районах были зафиксированы огненные смерчи, пишет издание.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце декабря в Чили в городе Винья-дель-Мар по причине крупного пожара сгорели более 500 домов, среди которых несколько жилых многоэтажек. Сообщалось, что в ликвидации возгорания участвовали 11 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета.

В октябре 2022 года власти чилийского острова Пасхи сообщали, что лесной пожар, который произошел на острове, обжег некоторые из его монументальных резных каменных фигур, известных как моаи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Тбилиси не вводит экономические санкции против РФ
Врачи боятся, что Костомаров не перенесет операцию по ампутации
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»