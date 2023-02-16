«Джеймс Уэбб» показал изображение скопления Пандоры
На снимке видно около 50 тысяч звезд.
На снимке видно около 50 тысяч звезд.
Скопление Пандоры или Abell 2744 — это кластер галактик, образованный из трех отдельных галактических скоплений, который помогает ученым с помощью эффекта гравитационной линзы рассматривать более отдаленные объекты космоса. Ранее подробно было изучено лишь «ядро» Пандоры.
Объединив мощность «Уэбба» с широким мозаичным изображением нескольких областей скопления, астрономы смогли найти баланс широты и глубины, который впоследствии поможет в изучении космологии и эволюции галактик. Согласно подсчетам NASA, на полученном снимке видно 50 тысяч отдельных источников инфракрасного света.
Объекты можно рассмотреть, если взглянуть на увеличенную версию снимка — на нем удаленные галактики выглядят несколько искаженными, приобретая вытянутую и искривленную форму. Чтобы получить такое подробное изображение, в общей сложности телескопу понадобилось около 30 часов наблюдений с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam).
Недавно астрономы нашли самые далекие звезды в нашей галактике. Они расположены на полпути к галактике Андромеда.
Олеся Маевская